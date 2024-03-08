В отчете Института изучения войны цитируют данные разведки Литвы относительно боевых действий в Украине. В спецслужбе считают, что армия Путина может поддерживать нынешний темп войны и постепенно наращивать свой потенциал, информирует «НБН».

В ISW, ссылаясь на оценки литовской разведки, пишут, что РФ увеличила численность личного состава «второй армии мира», при этом она по-прежнему отдает приоритет не качеству войск, а количеству живой силы и боевых машин.

Аналитики отмечают, что Кремль вряд ли откажется от своих оперативных целей по Украине в долгосрочной перспективе. Москва все так же хочет уничтожить государственность, суверенитет соседней страны, уничтожить ее военный потенциал и вынудить к нейтральному статусу.

В разведке Литвы прогнозируют, что оккупанты продолжат попытки полного захвата Запорожья, Херсонщины, Донетчины и Луганщины.

Ранее литовские спецслужбы рассказали, сколько лет государство-террорист сможет воевать против Украины с нынешней интенсивностью и что обеспечивает захватчикам такую способность.