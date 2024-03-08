Британская разведка в своем отчете сообщила, что Иран предоставил стране-агрессору свои дроны Mohajer-6, полет которых был зафиксирован над Черным морем и временно захваченным Крымским полуостровом.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве рассказали, что эти иранские беспилотники путинские оккупационные войска используют для разведки, наблюдения и обнаружения целей. Помимо этого, дроны способны осуществлять атаки класса «воздух-земля» с применением управляемых снарядов свободного падения.

Фото — twitter.com/DefenceHQ

Разведка Великобритании считает, что на территории временно оккупированного Крыма с помощью БПЛА Mohajer-6 «вторая армия мира» пытается обнаружить угрозы для портов и кораблей Черноморского флота РФ, после недавних успешных ударов Сил обороны Украины по боевым судам агрессора.

Также в ведомстве не исключают, что российские захватчики эти дроны применяют для поддержки атак на юго-западное побережье Украины.

Ранее британская разведка объяснила, почему РФ внезапно заявила, что не будет отправлять свои хваленые новые танки Т-14 «Армата» на фронт в Украину.