Бывший мелитопольский мэр в своем Telegram-канале сообщил причину взрывов во временно оккупированных городах Запорожской области, информирует «НБН».

По словам чиновника, вчера в Мелитополе «бавовна» посетила склад с боеприпасами войск государства-террориста. Также взлетела на воздух машина российских захватчиков, которая привезла им снаряды.

Кроме того, прошлой ночью «хлопок» прогремел в Токмаке. Начальник Запорожской ОВА уточнил, что взрыв произошел недалеко от района КШЗ, который российские «освободители» превратили в свою военную базу.

Как сообщалось, 6 марта в Бердянске Запорожской области подорвали организатора фейковых выборов Светлану Самойленко вместе с ее автомобилем. Коллаборант сообщил подробности ликвидации предательницы Украины.