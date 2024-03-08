В интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1 гарант рассказал подробности ракетного обстрела Одессы во время его визита, информирует «НБН».

По словам президента, когда он и греческая делегация находились в порту, в 300-400 метров от них «вторая армия мира» ударила баллистической ракетой.

Зеленский отметил, что она «пришла» очень быстро, поскольку российские захватчики запустили ее с территории временно оккупированного Крыма. По этой причине тревогу в городе не успели объявить вовремя.

Украинский лидер не знает, по кому хотел нанести удар враг. Однако в вопросе визита иностранных лидеров нашу стану идет речь об уважении к ним, чего со стороны кремлевского диктатора и государства-террориста просто нет.

Ранее в ОПУ допустили, что глава Украины и премьер Греции могли быть целью ракетной атаки ВС РФ на Одессу.