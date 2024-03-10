Как информирует «НБН», об этом заявление сделал губернатор Курской области Роман Старовойт, а также ТГ-канал Shot.

Как известно, российская сторона заявила якобы о работе противовоздушной обороны, а «украинский беспилотный летательный аппарат» упал на территорию нефтебазы, после чего произошло воспламенение.

На месте инцидента свою работу выполняют пожарные службы.

Помимо прочего в средствах массовой информации появились данные о том, что сильный пожар на газопроводе произошел рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа.

Также ресурcы РФ опубликовали кадры с места происшествия, на которых запечатлен масштабный пожар.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что после удара БПЛА по Белгородской области, на одной из нефтебаз региона начался сильный пожар.