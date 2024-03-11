В документальном фильме ГУР МОУ «Война за море: от Днепра до Крыма» генерал-лейтенант прокомментировал значение спецопераций разведки в Черном море и на территории временно захваченного Крымского полуострова, информирует «НБН».

По словам генерала, эти боевые миссии бойцов ГУР имеют большое значение. Во-первых, таким образом военные показывают украинцам, которые десятилетие живут в оккупации в Крыму, что о них не забыли. Во-вторых, защитники готовятся к проведению серьезной операции на полуострове.

Главный разведчик страны отметил, что спецоперации военнослужащих в Черном море и в Крыму – также проверка правильности утверждений о путях подхода и ухода с временно оккупированного полуострова.

Как сообщалось, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о худшем, что сделали россияне в Крыму с 2014 года. Политик не сомневается, что Украина сможет исправить эту ситуацию после того, как вернет контроль над полуостровом.