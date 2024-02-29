Чубаров в интервью изданию «РБК-Украина» назвал худшее, что произошло в Крыму за десять лет российской оккупации. По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, это развертывание РФ массированной круглосуточной пропаганды, которая обрабатывает людей, в частности влияя на детей, информирует «НБН».

Политик отметил, что самые страшные разрушения, которые страна-агрессор принесла на полуостров, – разрушения мировоззрения и ценностей в головах молодого поколения.

При этом Чубаров уверен, что в Крыму ситуацию можно будет исправить после его освобождения от российских захватчиков. Он не сомневается, что часть жителей полуострова поймет, где зло, а где добро.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что после деоккупации Крыма Украина столкнется с новыми вызовами и проблемами, которых ранее не было. В частности, Киеву придется разбираться с большим количеством граждан РФ на полуострове, которые поселились там незаконно.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов высказался о возвращении Крыма и Донбасса. Генерал ответил, какой регион будет сложнее освободить.