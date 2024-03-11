Офицер НГУ сообщил, что в районе Бахмута Донецкой области «вторая армия мира» наращивает свои силы для наступательных операций. Также российские захватчики используют авиацию, чтобы сбрасывать бомбы на Часов Яр и, судя по всему, сейчас для них это главное направление.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Сидорина, путинские оккупационные силы также применяют артиллерию, чтобы обстреливать передний край города и логистические маршруты ВСУ.

Военнослужащий рассказал, что в районе села Ивановское «освободители» начали использовать свои резервы, по всей видимости из десантно-штурмовых подразделений. Здесь враг проводит и лобовые атаки, и старается обойти населенный пункт.

Чтобы быстрее сближаться с линией столкновения на этом участке фронта, российские захватчики во время штурмов применяют бронетехнику и часто задымляют территорию.

Ранее в ВСУ назвали главную цель ВС РФ на Бахмутском направлении.