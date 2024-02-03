Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в эфире национального телемарафона Евлаш отметил следующее:

Ситуация в полосе группировки «Хортица» остается стабильно напряженной. Вражеские силы оккупантов активно продолжают опрокидывать собственные резервы на линию столкновения. В том числе, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей врага остается пробитие нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр.

Согласно его словам, на Бахмутском направлении вражеские силы нанес 415 ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Нашим защитникам удалось ликвидировать сто оккупантов, а также 48 единиц вооружения и городской техники противника.

На Лимано-Купянском направлении вражеские силы ведут активные наступательные действия. Происходят боевые столкновения. На протяжении минувших суток украинским защитникам одиннадцать раз пришлось отбивать вражеские атаки. Враг также применял авиацию пять раз. За сутки на этом направлении было ликвидировано 111 оккупантов РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что один из военнопленных РФ шокирован количеством потерь российской армии на фронте в Украине.