В эфире национального телемарафона представитель ВМС ВСУ рассказал, что сейчас россияне не выводят свои корабли в акваторию Черного моря. По его словам, враг не брал такую длинную паузу даже после «демилитаризации» их ракетного катера «Ивановец» 1 февраля, информирует «НБН».

При этом спикер Военно-морских сил указал на важный момент – «освободителям» все же придется вернуться к выполнению задач и в один прекрасный день они выведут свои боевые суда в Черное море. В то же время Силы обороны будут учитывать любые движения корабельного состава российских оккупационных сил.

Как сообщалось, в ночь на 5 марта бойцы ГУР МОУ отправили на дно патрульный корабль страны-агрессора «Сергей Котов». У Буданова уточнили потери «второй армии мира» в результате «демилитаризации» боевого судна морскими дронами.