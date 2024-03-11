Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что в Ростовской области ВСУ ударили по оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер».

В результате атаки беспилотников на ОТРК «вторая армия мира» потеряла две пусковые установки с 4 ракетами, 7 «освободителей» стали «грузом 200», информирует «НБН».

По словам собеседника в Генеральном штабе ВС РФ, удар по комплексам якобы нанесли БПЛА, с которыми оккупанты ранее не имели дела. Он считает, что эти «птички» — новая украинская разработка.

Другой источник считает, что таким образом ВСУ отомстили путинским войскам за уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Донецкой области, о чем ранее написали западные СМИ. При этом никаких официальных подтверждений удару врага по ЗРК с украинской стороны нет.

Как сообщалось, в Волгоградской области подвергся атаке дронов большой склад ВС РФ с боеприпасами.