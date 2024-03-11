Результаты соцопроса Института Ifo в Мюнхене показали, что все меньше граждан Украины в ФРГ надеются на возвращение домой из-за затяжной войны, информирует «НБН» со ссылкой на mdr.de.

По данным исследователей, в прошлом году летом 21% украинцев признавался, что хочет вернуться на родину, при этом в 2022 году таких опрошенных было 46%.

Сейчас 77% респондентов заявили, что они на ближайшие два года намерены оставаться в ФРГ, 2% беженцев планируют переехать из Германии в другую страну. При этом только пятая часть опрошенных хочет возвращаться домой.

39% граждан Украины заявили, про однозначно планируют жить за пределами родной страны. 29% респондентов признались, что могут представить возвращение домой, когда смогут чувствовать себя там в безопасности. 28% опрошенных не определились с ответом.

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