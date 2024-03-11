Американское издание The New York Times пишет, что в Румынии на авиабазе Фетешти создали новый учебный центр специально для подготовки украинских летчиков к работе с F-16. Летом прошлого года на Западе заявляли, что этот румынский учебный центр сыграет решающую роль в подготовке пилотов к полетам на американских истребителях, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что летчики ВСУ до сих пор не начали там проходить обучение и эта задержка существенно влияет на передачу западной авиации Украине. При этом часть пилотов проходит подготовку в США, Британии и Дании.

По данным СМИ, первые 6 из 45 обещанных F-16 союзниками Киев может получить уже в июле этого года. В то же время остается неопределенность в вопросе того, когда каждый из партнеров Украины отправит ей свои самолеты и сколько единиц.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, на каком этапе подготовки к полетам на F-16 находятся украинские летчики.