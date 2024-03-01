О том, что в текущей фазе процесса ускоренного обучения, наши пилоты уже приступили к отработке тактических приемов, включая осуществление атаки на различные типы вражеских целей с использованием F-16, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, переход с «советского наследия» на американские F-16 может оказаться не таким быстрым, как всем бы этого не хотелось. Впрочем, 6 месяцев летных курсов (стандартная программа — 2 года) — достаточно короткий срок, за который можно переобучить не только пилотов, но и наземный техперсонал.

Спикер Воздушных Сил добавил, что украинские летчики начали отрабатывать тактические приемы, предусматривающие совершение ударов как по воздушным, так и по наземным целям, так что смогут «не только летать» на F-16, но и полноценно контролировать воздушное пространство Украины.

Ранее мы писали о том, что Игнат называл ошибки врага, благодаря которым ВСУ уничтожают авиацию РФ на дальних подлетах.