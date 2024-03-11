В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что «освободители» во время ударов «Шахедами» по Украине используют тактику маневрирования БПЛА среди жилой застройки, информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, российские захватчики проводят дроны-камикадзе таким маршрутом, чтобы терроризировать мирных украинцев. Также с помощью этого метода оккупанты стараются усложнить работу противовоздушной обороне, поскольку защитникам тяжело ликвидировать БПЛА среди жилых многоэтажек.

Гуменюк отметила, что в частности такую тактику враг применял во время атак «Шахедами» на Одесчину, прокладывая путь для беспилотников через промышленные и жилые кварталы. Также россияне проводили дроны в районе плотной жилой застройки на востоке страны.

Ранее спикер ОК «Юг» рассказала, как «освободители» на временно захваченной территории Херсонской области обеспечивают явку на «выборах».