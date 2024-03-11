Представитель ВМС ВСУ напомнил, что все корабли «второй армии мира» – законная цель для Украины, однако есть российские боевые суда, которые являются приоритетом, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Плетенчука, перечень главных целей для ударов ВСУ среди кораблей российских оккупационных сил довольно существенный. Прежде всего это корабли-носители крылатых ракет, корветы, фрегаты, ракетные и патрульные катера.

Спикер Военно-морских сил Украины напомнил, что из 13 больших десантных кораблей у государства-террориста в строю еще 5 БДК, также у захватчиков есть несколько подлодок, среди них – 3 ракетоносителя. Поэтому, как отметил представитель ВМС ВСУ, Силам обороны есть над чем работать.

Ранее Плетенчук прокомментировал затяжную паузу с выводом кораблей ЧФ РФ в Черное море и указал на важный момент.