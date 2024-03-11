/Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале Олещука.
Дословно из обнародованного сообщения:
Благодарим летчиков за успешную боевую работу по вражескому пункту управления.
Помимо этого, генерал-лейтенант не привел никаких иных деталей. Исходя из обнародованных кадров, пункт управления врага находился на судне, которое стояло на мели.
Согласно данным издания «Украинская правда», боевая работа велась в понедельник, одиннадцатого марта в Херсонской области.
Напомним, ранее мы уже писали о мнении главы МИД Германии относительно обмена ракетами с Британией для поставок Украине Taurus.
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