/Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале Олещука.

Дословно из обнародованного сообщения:

Благодарим летчиков за успешную боевую работу по вражескому пункту управления.

Помимо этого, генерал-лейтенант не привел никаких иных деталей. Исходя из обнародованных кадров, пункт управления врага находился на судне, которое стояло на мели.

Согласно данным издания «Украинская правда», боевая работа велась в понедельник, одиннадцатого марта в Херсонской области.

Напомним, ранее мы уже писали о мнении главы МИД Германии относительно обмена ракетами с Британией для поставок Украине Taurus.