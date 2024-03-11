Как информирует «НБН», об этом в интервью BFM TV рассказал президент Украинского государства Владимир Зеленский.

Согласно словам президента, обстановка на фронте гораздо лучше, «нежели в последние три месяца».

Дословно из заявления президента Украины:

Мы имели большие трудности. Все через нехватку артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, дальнобойного оружия России и высокой плотности БПЛА РФ.

Глава государства добавил, что «наступление Российской Федерации было остановлено», а ее армия «находится в процессе потери большого количества жизненно важных сил».

При этом Верховный главнокомандующий ВСУ предупредил, что такого рода утверждение может потерять собственную актуальность «спустя месяц или же неделю», если наша страна не получит достаточно помощи.

Напомним, ранее мы уже писали, что Зеленский озвучил главную цель Путина.