В интервью ведущему ток-шоу Porta a Porta Бруно Веспи гарант заявил, что публичные высказывания представителей Кремля и запугивание украинцев ракетным террором свидетельствует о том, что задача Путина не выполнена и оккупанты будут продолжать миссию, информирует «НБН».

По словам президента, заявления диктатора о том, что Польша раздражала Гитлера и поэтому он напал на нее, проведение параллели с вторжением РФ в Украину — подтверждение тому, что цель российского лидера — вся наша страна.

Глава государства убежден, что президент-агрессор не заинтересован просто в захвате какой-то территории — Донбасса, Крыма, города или села. Путин хочет полного разрушения Украины и ее присоединения к государству-террористу.

Зеленский отметил, что диктатор воплощает свои планы либо военным, либо политическим путем, как это произошло с Республикой Беларусь, где Москва руководит силовиками и вооруженными силами.

Напомним, президент прокомментировал ракетную атаку на Одессу во время его визита.