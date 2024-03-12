Бойцы «ЛСР» в своем Telegram-канале сообщили, что они намерены отбирать у путинского режима российскую землю сантиметр за сантиметром, чтобы жители РФ могли спокойно спать и говорить все, что они думают, не опасаясь репрессий со стороны государства, информирует «НБН».

Российские добровольцы заявили, что их сограждане будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны и будут жить свободно. Также Легион «Свобода России» опубликовал кадры пересечения границы.

«ЛСР», Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон начали активные боевые действия на территории Белгородской и Курской областей. Спикер Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов прокомментировал рейд добровольцев в РФ.

Представитель ГУР МОУ рассказал «24 каналу», что бои на территории государства-террориста, вероятно, являются совместной спецоперацией подразделений «ЛСР», РДК и Сибирского батальона.

Юсов добавил, что российские добровольцы действуют самостоятельно на территории страны-агрессора, напомнив, что они находятся у себя дома.

Напомним, что в прошлом месяце бойцы «ЛСР» обещали за каждый удар оккупантов по Харькову атаковать Белгородскую область.