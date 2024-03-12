В эфире телеканала FREEДОМ пресс-секретарь ГУР МОУ сообщил, что с начала вторжения РФ в нашу страну в 2014 году россияне более десяти раз пытались ликвидировать главного разведчика Украины.

Юсов подчеркнул, что это были серьезные попытки покушения на военачальника, в результате которых есть погибшие офицеры ГУР, информирует «НБН».

Представитель военной разведки отметил, что помимо генерала главными целями для врага по-прежнему являются президент, главнокомандующий ВСУ и руководители спецслужб нашей страны.

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно об отравлении жены главного разведчика Украины. СМИ выяснили, кто стоит за покушением на Марианну Буданову, вспомнив о бывшем грузинском лидере Михеиле Саакашвили.