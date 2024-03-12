Спикер ГУР МОУ в эфире «Радио Свобода» напомнил о том, что подразделения российских добровольцев не координируют с Украиной свои действия на территории государства-террориста.

Журналисты поинтересовались у Юсова, откуда «ЛСР» и «РДК» берут оружие для своих специальных операций, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, полномасштабная война с РФ идет более двух лет, поэтому в вопросе операций российских добровольцев речь идет об использовании «трофейного» оружия, а также «трофейного перетрофееного». Однако, если говорить об их действиях в составе Сил обороны Украины, то здесь используется оружие отечественного производства.

Пресс-секретарь разведки также ответил, как «ЛСР» и РДК не раз удавалось пересечь границу государства-террориста. Юсов объяснил, что вопрос не в охране границ оккупантами, а в том, что подразделения российских добровольцев планируют и успешно реализуют свои операции, несмотря на то, что захватчики якобы все контролируют.

Напомним, в Легионе «Свобода России» сообщили цель нового рейда российских добровольцев в РФ.