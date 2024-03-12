Разведка Великобритании рассказала, что на территории авиационного завода в Таганроге, по которому ударили БПЛА, оккупанты производят, модернизируют, обслуживают и ремонтируют самолеты А-50, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства сказано, что эта площадка имеет более широкое стратегическое значение для ВС РФ, так как здесь захватчики также обслуживают и испытывают самолеты нового поколения, в частности ДРЛО А-100 «Премьер».

Британская разведка прогнозируют ухудшение ситуационной осведомленности операций «второй армии мира» после удара Сил обороны по А-50 в Таганроге. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены два больших здания авиационного завода, которые, вероятно, россияне использовали для укрытия самолетов.

В Минобороны добавили, что удар БПЛА по Таганрогу также продемонстрировал способность ВСУ достигать стратегически важных объектов на территории государства-террориста.

Ранее командующий ВС ВСУ Николай Олещук объяснил, как «демилитаризация» авиации РФ влияет на моральное состояние пилотов армии Путина.