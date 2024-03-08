О том, что фактически каждый день, подразделения зенитно-ракетных войск Сил Обороны охотятся на самолеты ВКС РФ, и, судя по всему, вскоре станет известно об уничтожении следующей партии авиасредств врага, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, буквально вчера, 7-го марта, защитниками нашей страны были атакованы вражеские самолеты с рекордного расстояния в 150 километров, и уже сегодня станет известно о результатах данной боевой работы.

Кроме того, в соответствии с данными Воздушных Сил, российские пилоты начали инициировать проведение определенных «дискуссий» касательно решений своего военного руководства, попросту, «посылая их в один конец». Предполагается, что подобные обсуждения, и, возможно, саботаж, при исполнении задач захватчиками, будут только нарастать, в особенности, — «когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага».

Ранее мы писали о том, как РФ изменила тактику после потерь авиации.