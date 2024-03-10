О том, что ракетный удар «второй армии мира» угодил по жилым кварталам города Мирноград в Донецкой области, вследствие есть множество пострадавших, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы местной областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, российским обстрелом были частично разрушены девять жилых многоэтажек и повреждены 27 автомобилей. В результате атаки «освободителей», ранения различной степени тяжести у 10 человек, включая подростка.

По мнению Филашкина, оккупанты ударили по Мирнограду тремя ракетами от ЗРК С-300, но спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лыховий уверен — враги применили корректируемые авиабомбы (КАБы).

Фото — t.me/VadimFilashkin_donoda

Фото — t.me/VadimFilashkin_donoda

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