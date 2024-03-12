Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате нанесенного удара произошло разрушение пятиэтажного жилого дома. Кроме того, в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания.

В сообщении отмечается:

Горели три квартиры с первого по третий этаж в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров достигала 150 метров квадратных.

Также спасатели добавили, что по состоянию на 04:15 минут огонь удалось потушить. Во время обследования поврежденного здания не было обнаружено жертв и пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВС ВСУ точным ударом уничтожили командный пункт ВС РФ, который был размещен на корабле.