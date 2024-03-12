Как информирует «НБН», об этом во время своего вечернего обращения заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Так, президент Украины подчеркнул, что в Кривом Роге в результате вражеского удара была разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был также и пожар. На месте есть погибшие, много людей пострадали.

Во время своего видеообращения президент отметил:

Мы будем наносить российскому государству ответные потери. И этом будет вполне справедливо. Они в Кремле должны там приучиться к тому, что террор для них не бывает без наказаний. Этих больных людей уже не вылечит ничего от зла, однако потери они почувствуют.

Президент пообещал, что Россия будет и дальше теряь, и только это сможет ее сделать безопасной для своих соседей.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге.