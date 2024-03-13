Как информирует «НБН» со ссылкой на Newsweek, она состоит в свержении действующей власти в РФ, то есть – освобождении государства от Путина.

Таким образом, в своем комментарии изданию один из бойцов вышеуказанного вооруженного формирования Алексей Барановский, позывной которого «Февраль», заявил, что бойцы намерены в конечном итоге сделать «марш на Москву», чтобы «освободить Российскую Федерацию от Путина».

При этом он отметил:

Вероятно, сейчас мы этого добиться не сможем, однако сейчас это является нашей главной миссией.

Операция российских повстанцев по прорыву границы РФ, как подчеркнул Барановский, связана с так называемыми выборами президента Российской Федерации.

Он добавил, что по всей видимости, им не удастся остановить федеральные выборы, однако они смогут сорвать региональные голосования. Именно поэтому эти бойцы делают все возможное, принося такой «воздух свободы» в некоторые части России.

«Феникс» также сообщил, что их вооруженное формирование хочет активизировать на территории России напуганную внутреннюю оппозицию.

Напомним, ранее мы уже писали об очередном прорыве российской государственной границы бойцами Российского Добровольческого Корпуса.