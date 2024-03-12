Как информирует «НБН», российские добровольцы на танке осуществили три выстрела в разные стороны на территории России. В пресс-службе РДК не сообщили при этом, в каком именно регионе все это происходило.

Отмечается, что двенадцатого марта один из танков Российского добровольческого корпуса прорвал оборону государственной границы России. Видеодоказательство этого было опубликовано в ТГ-канале РДК.

В сообщении говорится следующее:

Танк РДК прорвал оборону государственной границы России.

На обнародованном в Сети видео можно увидеть, как военная техника двигалась в районе границы, и в какой-то момент она осуществила три выстрела в разные стороны.

Бойцы РДК пока что не сообщили, о какой именно территории Российской Федерации идет речь.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что командир РДК рассказал, координируют ли бойцы его подразделения свои действия с ГУР и Минобороны Украины.