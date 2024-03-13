Издание OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники, заявило, что ночью под ударом беспилотников ВСУ оказались три из крупнейших в стране-агрессоре НПЗ – в Кстово Нижегородской области, в городе Кириши Ленинградской области и в Рязани, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, атаки на эти предприятия – продолжение ряда спецопераций СБУ по объектам топливно-энергетического комплекса государства-террориста. Целью таких ударов является уменьшение потока денег от продажи «черного золота» и топлива, а также лишение россиян ресурсов.

Источник добавил, что спецслужба вместе с Силами обороны также ударила БПЛА по авиабазе «второй армии мира» в Бутурлиновке и аэродрому оккупантов в Воронеже.

Напомним, 12 марта беспилотники ударили по НПЗ в Орле и Кстово. В Сети показали кадры пожаров на территории заводов.