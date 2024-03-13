В пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что ночью вражеский беспилотник ударил по пятиэтажному жилому дому. По предварительной информации, 15 квартир разрушены, 30 – повреждены, информирует «НБН».

В ведомстве рассказали, что из-под завалов спасли 10 человек, 8 из них получили травмы разной степени тяжести, также есть погибшие.

Как пишет «Суспільне», начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко рассказал, что, предварительно, БПЛА попал в третий этаж жилого дома. По словам мэра Артема Кобзаря, три этажа сложились полностью и, скорее всего, расположенные рядом подъезды придется снести.

t.me/Sumy_news_ODA

t.me/Sumy_news_ODA

В то же время руководитель гуманитарного центра «Пролісок» Алексей Сахно сообщил журналистам, что в результате удара дрона около 20 квартир полностью уничтожены, 50 – повреждены.

t.me/Sumy_news_ODA

Ранее российские оккупанты ударили по Сумам ракетой 7 марта. В ОВА рассказали о последствиях обстрела.