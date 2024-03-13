Кремлевский «военный корреспондент» в своем Telegram-канале показала новые кадры из Марьинки на Донетчине, которую «вторая армия мира» буквально стерла с лица земли, информирует «НБН».

На жутких фотографиях города, обнародованных российской пропагандисткой, видно, что в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания – одни руины. Войска государства-террориста полностью уничтожили Марьинку.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский показал эти грустные снимки в своем Telegram-канале. Комментируя кадры разрушенного города, в котором до войны проживало около 9000 человек, он отметил, что так выглядит «освобождение» по-русски.

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Фото – t.me/s/maryananaumovа

Как сообщалось, 12 марта в Бердянске прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, где прилетело во временно захваченном РФ городе.