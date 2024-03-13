Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом, после очередного выпада Путина, заявил один из американских чиновников на условиях анонимности.

Итак, комментируя новые угрозы Путина, американский чиновник добавил, что в настоящее время признаков о том, что Российская Федерация готовится нанести ядерный удар по Украине, нет.

В материале также говорится, что своим очередным выпадом, по всей видимости, Путин подтвердил ядерную доктрину России, где речь идет о том, что страна применит ядерное оружие в случае, если ее суверенитет окажется под угрозой.

Напоследок чиновник из США добавил:

Мы не наблюдаем никаких причин для корректировки нашей ядерной позиции, равно как и того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Напомним, ранее Путин сделал заявление о том, что он готов к ядерной войне.