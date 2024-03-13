Издание «Верстка» подсчитало, что 10 военно-транспортных самолетов российских оккупационных войск были повреждены или потеряны с начала полномасштабного вторжения в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatiс.

Журналисты пишут, что первой потерей военно-транспортной авиации армии Путина стал Ан-26, который в первый день большой войны упал в 130 км от украинской границы на территории Воронежской области, все, кто был на борту, погибли. Позже летом в Рязанской области разбился Ил-76, 5 из 9 членов экипажа погибли.

В марте 2023 года на Ульяновском авиационном заводе взорвался при испытаниях Ил-76МД-90А. Через два месяца в результате удара БПЛА по аэродрому в Брянской области был поврежден Ан-124, который ВС РФ не использовали. В августе дроны «посетили» псковский аэродром, поразив четыре Ил-76.

СМИ отмечает, что за три неполных месяца этого года армия Путина лишилась двух военно-транспортных самолетов, первый из них сбили 24 января в Белгородской области. В российском оборонном ведомстве утверждали, что на борту находились 74 человека, из них 65 – украинские военнопленные. Все они, как утверждают в МО РФ, погибли.

12 марта в Ивановской области упал Ил-76, у Шойгу заявили, что все 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли.

Напомним, в ISW объяснили, почему командование ВС РФ, несмотря на существенные потери своей авиации, продолжит жертвовать на фронте в Украине боевыми самолетами.