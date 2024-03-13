Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов сообщил потери войск страны-агрессора за вторник, 12 марта, в ходе прорыва границы РФ российскими добровольцами и ударов дронов, информирует «НБН».

По данным СМИ, в Белгородской области вблизи села Нежеголь Шебекинского округа в результате удара дрона 4 бойцов Росгвардии отправились на «концерт Кобзона», 4 – получили ранения. Там же беспилотник «отминусовал» пушку-гаубицу Д-20 и грузовик «Урал».

Вблизи села Журалевка под Белгородом в ходе перестрелки с российскими добровольцами 2 оккупантов стали «грузом 200», в этом же районе еще несколько захватчиков получили ранения.

В результате атак ракеты и БПЛА на Грайворон в регионе один военный вневедомственной охраны стал «трехсотым».

Напомним, 13 марта БПЛА в очередной раз атаковал Белгород. В Сети заявили, что под удар попало здание управления ФСБ и показали фотографию прилета.