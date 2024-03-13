Утром глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород вновь атаковали беспилотники, однако ничего не сказал об ударе дронов по зданию ФСБ, о чем стало известно из российских Telegram-каналов, информирует «НБН».

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Журналисты издания «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники, рассказали, что по зданию Федеральной службы безопасности страны-агрессора в областном центре ударили российские добровольцы, используя БПЛА украинского производства.

СМИ отмечает, что пока неизвестно, помогали ли Силы обороны Украины осуществить эту атаку на Белгород.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в трех регионах Российской Федерации. Собеседник журналистов объяснил удары по этим предприятиям.