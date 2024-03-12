В понедельник, 11 марта, в ходе пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ заявил, что он «четко и конкретно» подтверждает свое несогласие с перспективой поставок крылатых ракет Taurus Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы немецкого правительства, отправка дальнобойного оружия Киеву исключена, так как его использование требует участия военных ФРГ, что он считает неоправданным даже за пределами Украины.

Шольц считает, что такую систему вооружений как Taurus «нельзя использовать бесконтрольно». Политик отметил, что он выражается четко по этому вопросу и не хочет создавать какие-либо обманчивые ожидания.

Журналисты обратили внимание на то, что представитель Берлина очень редко называет слово Taurus, в частности на этот раз он ни разу ни упомянул название ракет.

Кроме того, канцлер не высказался о предложении Лондона по обмену британских ракет Storm Shadow на немецкие, чтобы Украина получила больше дальнобойного оружия. В то же время в МИД ФРГ открыты к обсуждению такой возможности.