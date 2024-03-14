Представитель ВМС ВСУ в эфире «Суспільного» сообщил, что седьмые сутки в Черном море отсутствуют корабли ЧФ РФ. По его словам, вероятно, захватчики прячут боевые суда от Сил обороны, информирует «НБН».

Плетенчук отметил, что накануне корабли «второй армии мира» выполняли небольшую задачу – восстанавливали боновые заграждения, однако в акваторию Черного моря до сих пор не выходят.

Спикер Военно-морских сил Украины добавил, что в Азовском море находится одно боевое судно российских оккупационных сил, которое обеспечивает охрану Крымского моста.

Напомним, что 5 марта спецназовцы ГУР МОУ потопили патрульный корабль захватчиков «Сергей Котов». После этого россияне пытаются уберечь Черноморский флот от новых ударов ВСУ.

Ранее Плетенчук рассказал, какие вражеские корабли являются главной целью для атак защитников.