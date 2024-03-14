Telegram-канал АSTRA российских независимых журналистов пишет, что в среду, 13 марта, в районе села Трехизбенка на территории временно захваченной Луганской области три ракеты атаковали полигон захватчиков, информирует «НБН».

По данным СМИ, предположительно удар по объекту «второй армии мира» в «ЛНР» был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате ракетного обстрела «грузом 200» стали по меньшей мере 10 российских «освободителей», точное количество погибших и раненых оккупантов журналистам неизвестно.

Напомним, в понедельник, 11 марта, российский Telegram-канал сообщил, что в Ростовской области дроны атаковали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В результате удара беспилотников путинские войска понесли потери в живой силе и технике.