Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что над областным центром и Белгородским районом работала ПВО, которая якобы на подлете к городу уничтожила 8 воздушных целей, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, был прилет по легковому автомобилю, водитель которого погиб. РосСМИ пишут, что удар якобы был нанесен кассетным снарядом. Губернатор заявил о трех пострадавших и добавил, что в областном центре в результате атаки получили повреждения два частных дома и учреждение здравоохранения.

Фото — t.me/breakingmash/52378

Фото — t.me/breakingmash/52378

Также утром российский Telegram-канал Mash пожаловался на попытки прорыва «украинской ДРГ» на территорию региона. Сообщается, что вблизи села Сподарюшино идет бой.

Напомним, в среду, 13 марта, в Белгороде был прилет по управлению ФСБ РФ, в Сети появились соответствующие кадры. СМИ сообщили, кто ударил беспилотником по зданию силовиков.