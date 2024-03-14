В эфире национального телемарафона военнослужащий сообщил, что ситуация на фронте остается напряженной, захватчики атакуют круглосуточно, информирует «НБН».

По словам командира 95-й ОДШБр, «освободители» отправляют на штурмы небольшие пехотные группы, стараются продвигаться вперед по 5-10 метров, прячась в окопах.

Периодически оккупанты применяют технику, где возможно пытаются прорваться танками. Несколько суток они бросают пехоту, а после неожиданно идут в ход бронемашины, но Силы обороны не дают им проехать.

Краснов заявил, что в Донецкой области армия Путина занимает господствующие высоты позади села Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман.

Военный сообщил, что этот город на сегодня является для россиян стратегической целью номер один на востоке. Его захват откроет «второй армии мира» прямой путь на Славянск и Краматорск.

Ранее офицер Нацгвардии прокомментировал наступление российских войск на Часов Яр Донецкой области.