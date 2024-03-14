О том, как оккупационные «власти» намереваются скрыть массовый отток украинцев с захваченных территорий, чтобы показать «правильные» результаты подобного «волеизъявления», естественно, в пользу кремлевского тирана Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как оказывается, оккупанты не располагают точной информацией о количестве жителей на ВОТ, и по этой причине основываются на статистике, составленной до полномасштабного вторжения РФ, и именно такие цифры будут «нарисованы» в качестве подтверждения высокой явки — речь идет о более, чем 70 процентах «проголосовавших», что открыто завысит реальное количество избирателей.

Предполагается, что осуществление такого замысла Кремля прибавит легитимности псевдовыборам, и сформировав «картинку» поддержки со стороны местных жителей, оставшихся в оккупации. Впрочем, этот фарс сработает исключительно только на внутреннюю аудиторию РФ, то есть на «глубинный народ».

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали вероятность «высокой явки» на выборах президента РФ на ВОТ Украины.