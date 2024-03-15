Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Так, согласно его словам, количество погибших в результате ракетной атаки России по Одессе, достигло уже 16 человек. При этом ранения и травмы разной степени тяжести получили пятьдесят пять украинцев. Все онйи сейчас находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.

Кроме того, как добавил Кипер, более двух сотен одесситов и гостей города после атаки со стороны вражеских сил сдали кровь, которая понадобиться пострадавшим от российского террора людям.

Также известно, что среди пострадавших, числятся восемь сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли люди.