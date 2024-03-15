В аналитическом материале ISW отмечается, что РФ перебрасывает резервы на несколько направлений на восток Украины, пытаясь активизировать темпы наступления захватчиков, информирует «НБН».

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что враг хочет предотвратить стабилизацию линии фронта ВСУ, поэтому выделяет резервы для наступления в районе Лимана, Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донетчины.

По мнению эксперта, по всей вероятности, «второй армии мира» будет недостаточно этих резервов для разрушения обороны защитников. Эксперты ISW также считают, что «освободители» переоценивают свои наступательные усилия.

Аналитики объяснили, что введение резервов не улучшит перспективы оккупантов, так как они не научились проводить эффективные механизированные маневры для быстрого захвата больших участков.

Как сообщалось, в ВСУ рассказали, какой город на востоке является стратегической целью номер один для армии Путина.