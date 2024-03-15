ГУР МОУ в ответе на запрос журналистов АрмияInform сообщило, что по данным разведки Российская Федерация изготовила около 20 танков Т-14, которые расхваливает кремлевская пропаганда, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что по состоянию на конец прошлого года эти боевые машины так и не прошли государственные испытания в РФ и не были приняты на вооружение армии страны-агрессора.

В разведке отмечают, что, несмотря на это, россияне планируют продолжить производство танков «Армата», в частности, в этом году они намерены выпустить 29 единиц таких бронемашин.

Однако, как считают в ГУР, маловероятно, что оккупанты изготовят такое количество Т-14, ведь в прошлом году из запланированных 29 танков они не выпустили ни одной единицы.

Ранее британская разведка объяснила, почему Москва решила не отправлять танки «Армата» на фронт в Украину.