Как информирует «НБН», конечно же, Кирилл Буданов говорил о бойцах из легиона «Свобода России», а также «Русского добровольческого корпуса» и батальона «Сибирь». Более подробно об этом глава ГУР МОУ рассказал в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Так, говоря о рейде российских добровольческих сил на территории государства-оккупанта, он подчеркнул, что «это внутригосударственный вопрос».

Дословно из заявления Буданова о повстанцах:

Нам одни могут больше нравиться, и другие меньше. Однако, что одни россияне, что другие.

Помимо прочего, Буданов отметил, что он владеет следующей информацией:

Как известно нам, они не намерены в ближайшее время заканчивать.

Напоследок руководитель главного управления разведки Минобороны Украины добавил:

Они будут стремиться делать то, на что им будет достаточно сил. А мы видим, что у них весьма достаточно сил, чтобы, как минимум, достичь ограниченного успеха. А что будет дальше, все мы увидим со временем.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы «РДК» опровергли заявления Кремля об их ликвидации.