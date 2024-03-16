О том, что добровольцы из РДК вполне живы, и успели взять в плен несколько десятков «хороших русских» в период проведения рейдов территориями Белгородской и Курской областей РФ, пишет «НБН», ссылаясь на видеосвидетельство, обнародованное в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса».

По словам представителей РДК, все ранние заявления оборонного ведомства государства-террориста касательно уничтожения добровольческого формирования в полном составе, являются очередным враньем.

В частности, ограниченная военная операция на территориях Белгородской и Курской областей не прекращается, и тому есть идеальное подтверждение — новая партия пленных из числа армии Путина. Кроме того, РДК снова пригласил губернатора Белгородщины Гладкова на встречу, с целью передачи тому военнопленных.

Ранее мы писали о том, что командир РДК рассказывал, координируют ли добровольцы свои действия на территории РФ с ГУР и Минобороны.