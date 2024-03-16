Как информирует «НБН», в сообщении командующего ВС ВСУ Николая Олещука в ТГ-канале говорится, что представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат будет переведен на иную должность.

В результате такого перевода спикера на новую должность, Олещук выразил Игнату большую благодарность за его службу.

В сообщении главы ВС ВСУ говорится:

Я выражаю благодарность за продуктивную работу в должности руководителя службы связей с общественностью Командования Воздушных сил. Он будет и далее оставаться в составе ВС ВСУ и будет работать на ином направлении не менее успешною. Я не сомневаюсь в этом

Напоследок Олещук выразил уверенность в том, что Игнат будет еще неоднократно отблагодарен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский высказался об отставке Залужного.