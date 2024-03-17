О том, почему вышеуказанный спикер сложил обязанности представителя ОСГВ «Таврия», пишет «НБН», ссылаясь на подробное пояснение, опубликованное в Facebook-аккаунте Дмитрия Лыховия, уже выразившему благодарность непосредственному начальнику бригадному генералу Александру Тарнавскому и всем членам команды, включая коллег-журналистов.

По словам Лыховия, на самом деле его увольнение объясняется просто — экс-спикер был лишь временно прикомандирован к ОСГВ «Таврия», а не работал в этом подразделении на постоянной штатной основе.

Кроме того, все «вбросы» от «манипуляторов и предателей», умудрившихся подать пост об отставке «в контексте каких-то притеснений и чисток» в ВСУ, вовсе не связанных с кадровыми перестановками в украинской армии, якобы спровоцированных назначением нового главнокомандующего Александра Сырского.

Лыховий акцентировал:

Я и дальше офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, спикер Генштаба ВСУ.

Ранее мы писали о том, что полковник Юрий Игнат также больше не станет исполнять обязанности спикера Воздушных Сил ВСУ.