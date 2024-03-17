Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Кирилл Буданов заявил, что несмотря на потери РФ в войне против Украины, россияне не отреагировали на это внутренним сопротивлением против действий Кремля, потому что это «страна рабов» и потому что для многих это единственный способ заработка.

Когда журналистка спросила, почему в России не произошло внутреннего всплеска и протестов, тогда как в начале полномасштабного вторжения «все военные» говорили, что это якобы произойдет, как только цинковые гробы с убитыми оккупантами начнут возвращаться в РФ?

Буданов в ответ отметил, что «все» такого не прогнозировали – только «определенное количество экспертов».

Дословно из заявления Буданова:

Почему не произошло такого? Здесь причины две. Прежде всего – моральная. Российская Федерация в действительности является страной рабов. Вторая же – на этом сейчас все зарабатывают. Там другой работы нет просто, кроме как в Вооруженные силы РФ идти для большей части россиян. Это и есть действительная реальность.

Говоря о мобилизации в ряды оккупантов на временно оккупированных территориях Украины, Буданов сказал, что сейчас это не особо масштабное явление, так как у россиян нет проблем с живой силой – в частности, за счет скрытой мобилизации в РФ, «рекрутинга» и отправки на фронт заключенных.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Буданов прокомментировал рейд добровольцев РФ.